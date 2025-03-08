«كيوب للتطوير» تساهم بمليوني درهم دعماً لحملة «وقف الأب»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «كيوب للتطوير»، عن مساهمتها بمبلغ مليوني درهم لدعم حملة «وقف الأب»، وتأتي مساهمة شركة «كيوب للتطوير»، في «وقف الأب» في إطار سباق المؤسسات والأفراد نحو فعل الخير لدعم الحملة، التي تستهدف تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.

وقال إيجور مولشانوف، الرئيس التنفيذي لشركة «كيوب للتطوير»: «دعم المحتاجين هو أحد السمات المميزة للمجتمع الإماراتي، ولطالما كنا في شركة كيوب للتطوير، مؤمنين بأن العطاء هو ركيزة أساسية في بناء مجتمعات صحية. تأتي مساهمتنا في حملة وقف الأب التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، انطلاقاً من قوة المجتمع، مما يؤكد التزامنا بجعل هذه المبادرة ذات أثر مستدام. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الحملة، ونأمل أن نلهم الآخرين للانضمام إلينا». وأضاف: «مواجهة المرض دون سند أمر في غاية الصعوبة، وهذا الوقف سيكون بمثابة شبكة أمان للمحتاجين، حيث يوفر لهم الدعم المالي والمعنوي. أدعو الجميع للمساهمة في هذا الجهد الإنساني الحيوي».