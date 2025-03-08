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380 موقعاً لإفطار الصائمين في الشارقة

380 موقعاً لإفطار الصائمين في الشارقة
9 مارس 2025 02:45

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عن 380 موقعاً مخصصاً لإفطار الصائمين في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة، خلال شهر رمضان المبارك، حيث تشرف الدائرة على إصدار التراخيص اللازمة لها وتنظيمها وتنسيقها بالتعاون مع الجهات الخيرية والمحسنين، وذلك في إطار المبادرات الرمضانية الهادفة إلى دعم روح التكافل المجتمعي.
وتتوزع مواقع الإفطار على مواقع استراتيجية يسهل الوصول إليها، تشمل محيط المساجد والساحات الرئيسية في المناطق الحيوية بالإمارة، حيث يتوفر 250 موقع إفطار بمدينة الشارقة، و71 بالمنطقة الوسطى، و59 بالمنطقة الشرقية، بما يضمن وصول الوجبات إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.
وأكدت الدائرة أن اختيار المواقع يأتي وفقاً للكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية للمستفيدين، حيث تحرص الدائرة مع الجهات المعنية بالإمارة على توفير بيئة آمنة ومريحة تضمن وصول الوجبات وفق أعلى معايير السلامة الغذائية، مشيرين إلى أن تجهيز مواقع الإفطار يشمل استخدام أدوات وحاويات مخصصة لضمان نقل الوجبات دون المساس بجودتها وسلامتها خلال عملية التوزيع.

دائرة الشؤون الإسلامية
الشارقة
رمضان
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