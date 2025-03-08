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«تراحم » توزع 20 ألف سلة غذائية

«تراحم » توزع 20 ألف سلة غذائية
9 مارس 2025 02:45

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي، توزيع 20 ألف سلة غذائية بتكلفة تتجاوز 4 ملايين درهم، على الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، في عدد من إمارات ومناطق الدولة، وذلك ضمن مبادرة «المير الرمضاني»، إحدى المبادرات والمشاريع الخيرية التي تقوم بها المؤسسة خلال شهر رمضان الفضيل. وقال الدكتور أحمد تهلك، مدير عام مؤسسة تراحم الخيرية: إن «مبادرة توزيع المير الرمضاني بدأت مع انطلاق الحملة الرمضانية للمؤسسة للمساهمة في توفير احتياجات الأسر المستفيدة، في الشهر الفضيل، للتخفيف عنها وإسعادها وبث الطمأنينة في نفوسها، ومساعدتها في توفير احتياجاتها».
وأكد حرص المؤسسة على تلبية احتياجات الأسر المتعففة الغذائية والمعيشية، وتتبع المؤسسة كافة السبل للوصول إلى الفئات المستحقة، لتمكين تلك الأسر من توفير ما يلزمها من المواد الغذائية. وأشار الدكتور أحمد تهلك إلى أن المؤسسة تنفذ هذه المبادرة، بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المختصة والمعنية، لإيصال السلال الغذائية إلى أكبر عدد من المستفيدين في الدولة.

 

مؤسسة تراحم الخيرية
دبي
المير الرمضاني
رمضان
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