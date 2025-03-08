شرطة أبوظبي تعزز وعي «أطفال الشامخة» بالإيجابية

أبوظبي (الاتحاد)

عزز مركز شرطة الفلاح في مديرية شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي وعي أطفال روضة الشامخة حول الإيجابية في المجتمع.

وأكد العقيد سعيد عبدالله العامري مدير مركز شرطة الفلاح حرص شرطة أبوظبي وسعيها في العمل على المبادرات والشراكات لطلبة المدارس وتنمية وعيهم المعرفي، وذلك خلال لقائه أطفال روضة الشامخة. ولفت إلى أهمية مشاركة طلبة المدارس الفاعلة في عملية التنمية والبناء والإسهام في دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة. وتجول أطفال روضة الشامخة في أقسام وأفرع المركز واطلعوا على أهداف دورية السعادة في تعزيز الإيجابية والتوعية المرورية والسلامة العامة وتحفيز السلوكيات الإيجابية في نفوسهم.

البيئة المدرسية

أكدت المقدم الدكتور فاتن محمد مناحي نائب رئيس فريق الفعاليات والشراكات أهمية الورش والمحاضرات التوعوية والزيارات المتبادلة وانعكاساتها في البيئة المدرسية لتعزيز الوعي، خصوصاً فيما يختص بحقوق الطفل، ضماناً لنمو الطفل في بيئة صحية آمنة، وداعمة لما لديه من قدرات ومهارات وبما يعود بالنفع على المجتمع وممارسة دورهم المجتمعي بكفاءة وإيجابية، وضمان الحقوق الأسرية والصحية، والتعليمية، والترفيهية، وتوفير فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.