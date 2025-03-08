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«الإمارات للإفتاء الشرعي»: شريك أساسي في مسيرة التنمية

«الإمارات للإفتاء الشرعي»: شريك أساسي في مسيرة التنمية
9 مارس 2025 02:45

أبوظبي (وام)

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أكدت الدكتورةُ ماريا الهطالي، الأمينُ العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن يومَ المرأة العالميَ يُعدّ مناسبةً استراتيجيةً للاحتفاءِ بدور المرأة وتعزيزِ مكانتِها كشريكٍ أساسيٍّ في مسيرةِ التنمية المستدامة.
وأضافت، في تصريح بمناسبة يوم المرأة العالمي، إنه يمثِّل فرصةً مهمةً لتسليط الضوءِ على إسهاماتِ المرأة الحيويةِ في بناء المجتمعاتِ، وإعدادِ أجيال المستقبلِ، وترسيخِ قيمِ التعايشِ والتسامح، باعتبارها ركيزةً أساسيةً في استقرار المجتمعاتِ ونهضتِها. وأوضحت أن دولةُ الإمارات، بقيادةٍ حكيمةٍ ورؤية استشرافيةٍ، حرصت على ترسيخ نموذجٍ رائدٍ في تمكين المرأة، مستندةً إلى مبادئِ دينِنا الحنيفِ الذي كرَّمَها وأعلى من شأنِها، ومنحَها كامِلَ حقوقِها، مما جعلها قوةً فاعلةً في دفع عجَلة التقدمِ والازدهار. وأكدت أن المرأةَ تؤدِّي دوراً جوهرياً في تعزيز ثقافةِ الاعتدالِ ونشر مبادئِ الوسطيةِ والتسامحِ، مما يُسهِمُ في بناء مجتمعاتٍ أكثرَ وعياً.

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
التنمية المستدامة
يوم المرأة العالمي
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