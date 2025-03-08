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«تريندز» يحتفي بباحثاته وموظفاته

«تريندز» يحتفي بباحثاته وموظفاته
9 مارس 2025 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار اليوم الدولي للمرأة، احتفى مركز تريندز للبحوث والاستشارات بباحثاته وموظفاته، تأكيداً على دورهن المحوري في بناء المعرفة والمساهمة الفاعلة في نهضة المجتمع.
وقد جاء هذا الاحتفاء انسجاماً مع شعار هذا العام، الذي يسلط الضوء على المساواة والتمكين، وهي قيم راسخة تجسدها دولة الإمارات، ويعززها «تريندز».
بهذه المناسبة، أشاد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالجهود المتميزة التي تبذلها باحثات وموظفات المركز في خدمة البحث العلمي، وتعزيز الوعي المعرفي. وأكد أن المركز يفخر بأن نحو نصف فريق عمله من الباحثات، والعديد منهن يشغلن مناصب قيادية، ما يعكس التزام «تريندز» بتوفير بيئة عمل داعمة تكافئ المرأة، وتفتح أمامها آفاق التقدم والابتكار.

اليوم الدولي للمرأة
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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