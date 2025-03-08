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علوم الدار

مريم الرميثي: الإماراتية مساهم حقيقي في بناء الوطن

مريم الرميثي: الإماراتية مساهم حقيقي في بناء الوطن
9 مارس 2025 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في العديد من مسارات التنمية، جاءت نتيجة حرص قيادتنا الرشيدة، على تمكينها والأخذ بيدها نحو التقدم، مما جعلها تحقق مراكز متقدمة في مختلف مجالات العمل حتى أصبحت شريكاً لأخيها الرجل في الميادين كافة ومساهماً حقيقياً في بناء الوطن ونهضته.
وقالت: «إن نجاح المرأة الإماراتية وتميزها في أداء مهامها وكل ما يُسند إليها من أعمالٍ طوال عقودٍ من عمر الدولة، لم يكونا ليتحققا لولا دعم القيادة الرشيدة غير المحدود الذي يقف خلف نجاحاتها، وجهود ومساعي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات)، التي قادت بحكمة ورؤية ثاقبة مسيرة نهضتها منذ ما قبل قيام الاتحاد، مما وفر لها البيئة التمكينية التي ساعدت ابنة الإمارات في تجاوز التحديات، وتحقيق الطموحات حتى حازت المكانة التي تستحقها في كل القطاعات».

مريم الرميثي
مؤسسة التنمية الأسرية
المرأة الإماراتية
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