الأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الأحد.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم

16.1 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:15 وفي حميم (منطقة الظفرة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.



