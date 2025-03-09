مجموعة الفردان تسهم بـ5 ملايين درهم في حملة "وقف الأب"

أعلنت مجموعة الفردان عن مساهمتها بمبلغ خمسة ملايين درهم دعماً لحملة «وقف الأب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لتوفير الرعاية الصحية المستدامة للفقراء والمحتاجين وغير القادرين في المجتمعات الأقل حظاً.



وأكد محمد الفردان، عضو مجلس الإدارة لمجموعة الفردان دبي، أن حملة «وقف الأب» تجسد رسالة الخير الإماراتية إلى المجتمعات الأقل حظاً، وحرصها على تقديم العون للفقراء والمحتاجين، وتمكينهم من شروط العيش الكريم، وتحسين واقعهم إلى الأفضل من خلال مساعدتهم للحصول على الرعاية الصحية المستدامة.



وقال: «مساهمة (مجموعة الفردان) في هذه الحملة الرمضانية الوقفية تأتي في سياق حرصنا على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات، والتزامنا الدائم بمسؤوليتنا المجتمعية، وسيبقى مجتمعنا بإذن الله عنواناً للبذل والعطاء والترابط».



وتهدف حملة «وقف الأب» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وترسيخ القيم النبيلة في مجتمع الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري.



وتواصل حملة «وقف الأب» استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة FathersFund.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.



وتتيح حملة «وقف الأب» إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «أبي» أو «Father» عبر شبكتي «دو» و«اتصالات من e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» Jood.ae.