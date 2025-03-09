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علوم الدار

تساوي الليل والنهار في الإمارات الثلاثاء

تساوي الليل والنهار في الإمارات الثلاثاء
9 مارس 2025 14:39

يتساوى بعد غد "الثلاثاء" الليل بالنهار في الدولة (الفترة من شروق الشمس إلى غروبها) وستكون فترة النهار من الشروق إلى الغروب مدتها 12 ساعة تماماً ومثلها مدة الليل من الغروب إلى الشروق ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل ويكون تساوي الليل بالنهار أحد علامات حلول فصل الربيع في مارس والخريف في سبتمبر.

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وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الأرض ستشهد خلال شهر رمضان الحالي في ليلة 14 مارس الجاري ظاهرة الخسوف الكلي للقمر ما بين 05:09 الى 08:48 بالتوقيت العالمي مع اكتمال القمر منتصف رمضان وسيكون مرئيا في جميع أنحاء الأمريكتين ولن يشاهد في الإمارات أو الجزيرة العربية وبعد أسبوعين فقط من ظاهرة خسوف القمر الكلي ستشهد الأرض ظاهرة كسوف الشمس الجزئي في 29 مارس الجاري مع ولادة الهلال الجديد لشهر شوال والذي سيولد يوم السبت 29 مارس 2025 الساعة 14:58 بعد الظهر بتوقيت الإمارات وسيكون هذا الحدث مرئيا من شمال شرق أمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا والقطب الشمالي ولن يشاهد في الإمارات أو الجزيرة العربية. 

المصدر: وكالات
الليل والنهار
الإمارات
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