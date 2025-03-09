مدفع الإفطار في المقطع يبرز عراقة التقاليد الرمضانية بالإمارات

يبرز "مدفع المقطع" التابع لقسم الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي، عراقة التراث الإماراتي، بدءاً من استخدامه في الأغراض الدفاعية في برج المقطع، وصولاً إلى تصنيع مدفع مشابه له لاستخدامه في متحف المقطع مدفعا للإفطار، وإحياء الإرث بإطلاقه في شهر رمضان.

وكان حراس برج المقطع يستخدمون هذا المدفع للأغراض الدفاعية، وجرى العرف عند رؤية هلال رمضان أو إعلان حلول العيد أن يأمر الحاكم بالرماية بالمدفع استبشاراً برؤية الهلال.

وحالياً تستخدم المدافع لإشعار الصائمين بحلول وقت الإفطار، ومدفع متحف المقطع أحدُ هذه المدافع، ففي الماضي وُجد مدفع في برج المقطع وأعيد تصنيع مدفع مشابه له لاستخدامه في متحف المقطع، وإحياء إرث إطلاق المدفع في شهر رمضان.

وقال المقدم علي الحمادي، رئيس قسم الموروث الشرطي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي إن شرطة أبوظبي من الجهات السباقة إلى حفظ تاريخها والحمد لله أنشأت قسماً يحمل اسم قسم الموروث الشرطي معنيا بحفظ وتوثيق تاريخ شرطة أبوظبي منذ بداية تأسيسها وقطع القسم شوطاً كبيراً في إبراز الدور الحضاري والمشرّف لشرطة أبوظبي في الحفاظ على الأمن والسلامة منذ نشأتها.

وأضاف أن برج المقطع كان في السابق شاهداً على تطور إمارة أبوظبي وكان الداخلون والخارجون الذين يعبرون خور المقطع يشاهدون البرج دائماً، وبمجرد رؤيتهم للمدفع، كانوا يشعرون بالأمان والثقة والاعتزاز ومدفع إفطار المقطع يحمل لنا جميعاً شعوراً خاصاً بالبشرى والبهجة.