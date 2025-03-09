«طرق دبي» تطلق الجيل الجديد من خدماتها الرقمية لتحقيق «صفر انتظار»

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الجيل الجديد من «سياسة خدمات 360»، بهدف تطوير تجربة المتعاملين عبر حلول رقمية متكاملة واستباقية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز التحول الرقمي في خدماتها، عبر قنوات مثل تطبيق «دبي الآن».

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن تطوير منظومة الخدمات يأتي ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأفضل للحياة، وبدعم مباشر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.



وأوضح الطاير أن الهيئة أنجزت المرحلة الثانية من «سياسة خدمات 360» والتي شملت تطوير خدمات ترخيص السائقين والمركبات، وتحويل 40% من خدمات الهيئة إلى رقمية ومتكاملة، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر سعادة المتعاملين إلى 98.9% وتحسين الوصول للخدمات بنسبة 96% وتحقيق صفر انتظار في 82 خدمة وإلغاء الحاجة للحضور الشخصي في 63 خدمة وتقليل خطوات الحصول على الخدمات بنسبة 36% ورفع نسبة التبني الرقمي إلى 96% في الربع الأخير من 2024.



وأشار إلى أن الهيئة عملت خلال 2024 مع 32 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص لتحسين 71 خدمة مما أتاح تقديمها دون متطلبات سابقة، مؤكداً أن المرحلة الثالثة من السياسة ستبدأ هذا العام لتطوير جميع خدمات الهيئة وتعزيز تجربة المتعاملين.