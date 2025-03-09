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"إسلامية الشارقة" تفتتح مسجد "الصحابي عمير بن أبي وقاص" بالصجعة

"إسلامية الشارقة" تفتتح مسجد "الصحابي عمير بن أبي وقاص" بالصجعة
9 مارس 2025 18:06

 افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد "الصحابي عمير بن أبي وقاص" بمنطقة الصجعة الصناعية، حيث شيد المسجد على نفقة حكومة الشارقة، وفق الطراز المعماري الحديث، ويتسع لـ 600 مصلٍ.

ويأتي افتتاح المسجد ضمن خطة الدائرة الرمضانية لافتتاح 20 مسجداً في مختلف مدن وضواحي الإمارة، لتلبية حاجة المجتمع، وتيسير أداء الشعائر والعبادات، وتوفير الأجواء الإيمانية لهم؛ وتعزيز القيم الإسلامية من خلال الدروس والمحاضرات وغيرها من البرامج الدينية التي تنظمها الدائرة.

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وقد شُيّد المسجد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 2503 أمتار مربعة تضم المصلى، ومرافقه الخدمية فيما رُوعي في تشييده استخدام مواد وخامات صديقة للبيئة ومطابقة لمعايير الاستدامة، وأنظمة إنارة موفرة للطاقة.

المصدر: وام
مجلس الشارقة الرياضي
دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة
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