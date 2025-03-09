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محمد بن راشد يستقبل حاكم أم القيوين ويتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان

محمد بن راشد يستقبل حاكم أم القيوين ويتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان
9 مارس 2025 22:37

دبي (الاتحاد)  
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في قصر زعبيل اليوم الأحد، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخوه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين الله عزّ وجلّ، أن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم باليُمن والخير والبركات، وأن يديم على دولتنا الغالية أسباب التقدم والازدهار.

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حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد.

حضر الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تكريماً لأخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسمو أولياء العهود والضيوف.

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