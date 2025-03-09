«براند دبي» يقدم وصفات لأكلات رمضانية شهية

دبي (الاتحاد)

في إطار حملة «رمضان في دبي» وتزامناً مع بداية الشهر الفضيل، أطلق «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليل وصفات رمضان «بالتعاون مع مجموعة من الطهاة البارعين والمطاعم المتميزة، حيث يضم الدليل نحو 40 وصفة لأطباق رمضانية متنوعة، روعي فيها التنوع في المكونات وأساليب الطهي، استلهاماً للتنوع الكبير الذي يتسم به مجتمع دبي كمدينة تسعى لتكون الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وأعربت شيماء السويدي، مدير براند دبي، الجهة المنظّمة لحملة رمضان في دبي، عن شكرها للطهاة والمطاعم الأعضاء في مبادرة «بكل فخر من دبي» المشاركين في إعداد الدليل هذا العام، ولما أبدوه من تعاون في تضمين مجموعة من الوصفات لأكلات تتماشى مع أجواء شهر رمضان المبارك، وفق العادات والتقاليد المجتمعية في هذه المناسبة، وبما يتفرد به قطاع المطاعم في دبي من شهرة عالمية نظراً لتنوعه الكبير الذي يضاهي التنوع الثقافي واسع النطاق للمدينة.

وقالت: «نسعى، من خلال الدليل، لإلقاء الضوء على مشاريع ناجحة انطلقت وتطورت من دبي، والتعريف بطهاة أثبتوا نجاحهم في هذا المجال والاحتفاء بما حققوه من نجاح... وذلك في إطار عملنا المستمر على تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي أسسها رواد أعمال من دبي».

وأضافت: «يسعدنا أن يكون ضمن الطهاة المشاركين في إعداد هذا الدليل 4 طهاة إماراتيين نتطلّع أن يكون الدليل فرصة للتعريف بهم وبعملهم المميز بصورة أوسع نطاقاً، ودعم مسيرة نجاحهم، وصولاً إلى العالمية انطلاقاً من دبي، إذ نسعى لتقديم كل مساعدة ممكنة للترويج للمشاريع المحلية الناشئة ورواد الأعمال الطموحين الأعضاء في مبادرة بكل فخر من دبي».

من جانبها، قالت خولة الهاشمي، عضو اللجنة التنظيمية لحملة رمضان في دبي: «كذلك نرحّب هذا العام بمشاركة ستة طهاة من المنطقة والعالم، كما يحتفي الدليل بـ 10 مطاعم تحظى منتجاتها بشعبية كبيرة لدى مختلف الجنسيات، ويقدمون أطباقا متميزة مستلهمة من مطابخ متنوعة من حول العالم، وبلمسات شرقية تتناسب مع الأجواء الرمضانية، وتراعي مختلف الأذواق والأعمار».

يقدّم وصفات الدليل الرمضاني الطهاة الإماراتيون فيصل ناصر، ومحمد عيسى، وسلطان قايد، وعبد العزيز أحمد، إلى جانب ستة طهاة من المنطقة والعالم، وهم: علي يازدي، ويارا المصري، وهلا عياش، وأفنان الأمير، وكوفيم شارما، ورينيه اجناسيو. وتضم قائمة المطاعم المشاركة في الدليل: «فيلا 515»، «ذا لايت هاوس»، «دايننك بوتيك»، «سادل»، «تنور»، «أوستيرا فانكووليو»، مخبز «جون آند كو»، «مامافراي»، «كوينس ريستورانتس آند كافيه»، و«ستيك أون مي».

يشمل الدليل الجديد وصفات لأكلات صحية والعديد من الأطباق الرئيسية والجانبية اللذيذة سهلة التحضير والتي تتناسب مع شهر رمضان الكريم من الطهاة العشرة الذين اختاروا مجموعة من أكثر وصفاتهم، التي تلقى إقبالاً كبيراً من الجمهور، لتضمينها في هذا الدليل، وتشمل مجموعة متنوعة من السلطات، وأطباق اللحوم والدجاج، والمأكولات البحرية، إضافة إلى المخبوزات والحلوى الشرقية والغربية والكيكات والفطائر، بوصفات مستوحاة من المطبخ العربي، كذلك العديد من الوصفات التي اشتهر بها المطبخ الإماراتي والخليجي الثري بمكوناته وأكلاته الشعبية المميزة.