حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والفريق سيف عبد الله الشعفار، واللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وخالد عبد الله عمران تريم، رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، رئيس تحرير «الخليج» والهيئة الإدارية والتدريسية بجامعة أم القيوين.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار، ومديري المصانع والبنوك العاملة في الدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالخير والبركات.

حضر الاستقبال، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.