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حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
10 مارس 2025 00:43

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء الأحد، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من كبار المسؤولين وممثلي السلك الدبلوماسي وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات.

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وأعرب المهنئون عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بالتقدم والعزة والرفعة.

حضر الاستقبال، بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من: الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ محمد بن صقر القاسمي رئيس هيئة تطوير معايير العمل، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس دائرة النفط، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

المصدر: وام
سلطان بن محمد القاسمي
حاكم الشارقة
التهاني
شهر رمضان
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