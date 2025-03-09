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شرطة دبي تعتمد الرؤية الاستشرافية  للمؤسسات العقابية والإصلاحية

خلال اعتماد الرؤية الاستشرافية (من المصدر)
10 مارس 2025 02:12

دبي (الاتحاد)

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اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي، الخطة الاستشرافية لمستقبل العمل الأمني للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية 2040، وذلك انطلاقاً من حرصها على إعداد وتصميم خطط استشرافية للإدارات العامة ومراكز الشرطة، قائمة على المرونة والمبادرة الاستباقية الناجحة والمُستدامة.
يأتي ذلك في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي، على تقديم أفضل الخدمات، وتطوير كفاءات العاملين بها، من خلال رسم الخطط الاستشرافية، وتنفيذ المشاريع الأمنية المستقبلية، لتنسجم مع الاستراتيجية المستقبلية.
ووقع اللواء مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعقيد الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بالنيابة، اعتماد «الرؤية الاستشرافية للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية»، بحضور العقيد عبدالله يعقوب الخضر، نائب المدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات الفرعية، ورؤساء الأقسام.
وأكد اللواء مروان جلفار، أن هذه الرؤية تعد بمثابة خريطة الطريق التي تهدف إلى تعزيز جاهزية شرطة دبي لمواجهة التحديات المستقبلية، من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات متطورة في الحد من الجرائم وتعزيز الأمان العام، مع ضمان تحقيق أعلى مستويات الحماية بأقل جهد ممكن.
رؤية
أوضح العقيد الدكتور حمدان الغسيه، أهمية هذه الرؤية في تعزيز التعاون بين كافة القطاعات الأمنية والاجتماعية، حيث تمثل رؤية شاملة للمستقبل تحقق تكامل الأدوار بين الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية مع الجهات والقطاعات الأمنية الأخرى لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الجاهزية.
وأضاف أن الرؤية تساعد على الاستشراف الدقيق للنظرة المستقبلية المُحتملة، ووضع البدائل والسيناريوهات الاستباقية لتعزيز دور الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بهدف العمل على تحقيق أهداف شرطة دبي.

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