5 طرق ميسرة توفرها «الشارقة الخيرية» لدفع زكاة المال

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن توفير خمسة طرق ميسّرة وآمنة لتمكين المحسنين من دفع زكاة أموالهم بشكل سهل ومريح، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الجمعية بتعزيز العمل الخيري وتحقيق أقصى استفادة من التبرعات لصالح الفقراء والمحتاجين.

وتتيح الجمعية للمتبرعين دفع زكاة المال عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية، الذي يقدم واجهة بسيطة وآمنة لإتمام عمليات الدفع بسهولة، كما يوفر الموقع خدمات تسهل عملية التبرع، مثل تحديد قيمة الزكاة المستحقة على المتبرع وفقاً لمبلغ الأموال التي يمتلكها، مما يساعد على تحديد المبلغ المناسب لإخراجه بدقة وفقاً للضوابط الشرعية، بالإضافة إلى ذلك، تم توفير رابط ذكي يمكن الوصول إليه عبر الهواتف الذكية، مما يتيح للمتبرعين تسديد الزكاة بكل يسر وفي أي وقت ومن أي مكان، كما يمكن أيضاً استخدام البطاقات الائتمانية لإتمام التبرعات بطريقة سريعة وآمنة.

وفي سياق آخر، يمكن للمحسنين إجراء التحويلات البنكية المباشرة إلى الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية في البنوك: دبي الإسلامي، مصرف الشارقة الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، لضمان وصول الزكاة مباشرة إلى المستحقين، ولمن يفضلون التعامل الشخصي، وفرت الجمعية أيضاً خيار طلب مندوب لاستلام مبلغ الزكاة من موقع المتبرع، كما يمكن للمتبرعين استخدام منصات الدفع الإلكترونية، مثل: «Apple Pay» و«Samsung Pay» للتبرع بسهولة عبر هواتفهم الذكية.

وتسهم زكاة المال التي يتم جمعها في تحسين الأحوال المعيشية للمستحقين من الأسر الفقيرة والمحتاجة، حيث يتم صرفها وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية، وتشمل المساعدات التي يتم توزيعها من زكاة المال تلبية لاحتياجات المستحقين من المساعدات الشهرية، وتفريج الكرب بالإضافة إلى باقة من المساعدات الأخرى التي تندرج ضمن مصارف زكاة المال.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي للجمعية، عبدالله سلطان بن خادم:

«تبلغ قيمة مصروفات الزكاة السنوية قرابة 60 مليون درهم، يتم توجيهها لتحسين حياة الأسر الفقيرة والمحتاجة داخل الدولة».