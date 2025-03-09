امتحانات نهاية الفصل الثاني تنطلق اليوم

دينا جوني (أبوظبي)

تنطلق اليوم امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2025-2024 في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

وتستمر الامتحانات التي تستهدف الطلبة من الصفوف الثالث حتى الثاني عشر لغاية 19 مارس الجاري، والتي سبقها تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (ب) العملية في الفترة من 3 إلى 7 مارس.

وحددت إدارة الدعم والتطوير المؤسسي في قطاع العمليات المدرسية تسعة أدوار ومسؤوليات للطالب خلال فترة الاختبارات، أبرزها الاستعداد الجيد للاختبارات، والحصول على قسط كافٍ من النوم قبل ليلة الاختبار، وتحضير كل الأدوات التي يحتاج إليها الطالب، والاطلاع على قواعد الاختبار، واتباع الإرشادات، وكذلك الامتناع عن الإشارة أو الإيماء أو التحدث أثناء الاختبار، وعدم إدخال الأجهزة الإلكترونية التي لا يسمح بها خلال أداء الاختبار، والامتناع عن تبادل أسئلة الاختبارات بوسائل التواصل لأي هدف كان، والامتناع عن أي جدال أو إساءة لفظية أو اعتداء جسدي على الزملاء والموظفين، وأخيراً الامتناع عن الغش بالوسائل التقليدية وغير التقليدية.

وكانت الوزارة قد عممت على الإدارات المدرسية الجداول الزمنية للامتحانات، إذ يستهل طلبة الصف الثاني عشر في جميع المسارات التعليمية العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي، امتحاناتهم يوم 10 مارس المقبل، بمادة الفيزياء للعام والمتقدم والنخبة، ويؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحان العلوم التطبيقية في اليوم ذاته، وفي اليوم التالي، يؤدي جميع الطلبة امتحان اللغة الإنجليزية، وفي 12 مارس يؤدي الطلبة امتحان اللغة العربية، وفي 13 مارس، يتقدم الطلبة لامتحان التربية الإسلامية، وفي 14 مارس مادة الكيمياء للمسارات الثلاثة عام، ومتقدم، ونخبة، وفي يوم 17 مارس يستأنف الطلبة امتحاناتهم بمادة الرياضيات، وفي 18 مارس الدراسات الاجتماعية التي يختتم بها طلبة المسار التطبيقي امتحاناتهم. فيما يختتم طلبة الصف الثاني عشر من المسارات الثلاثة العام، والمتقدم، والنخبة امتحاناتهم بمادة الأحياء يوم 19 مارس.

وحددت الوزارة 8 موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لضمان تنظيم سير الامتحانات والتزام الطلبة بالإجراءات المعتمدة في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، وتُعقد اختبارات الصفوف من الثالث إلى التاسع «ورقياً»، مع ضرورة حضور الطلبة إلى المدرسة وفقاً للخطة التي وضعتها الوزارة لضمان سير العملية الامتحانية.

وفي المدارس الخاصة، سيتم تطبيق الاختبارات للصفين الخامس والتاسع «ورقياً» و«إلكترونياً»، على أن يلتزم الطلبة بالحضور الفعلي إلى المدرسة لأداء الامتحانات، وفق التوجيهات الصادرة من الوزارة، ويطبّق اختبار كتابي إلكتروني في مادة اللغة الإنجليزية لطلبة «الثاني عشر».

وأكدت الموجهات أنه يجب على جميع طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة التوجه إلى مدارس التعليم العام الحكومي لأداء اختباراتهم، حيث سيتم ذلك تحت إشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.

أجهزة حاسوب

أشارت الوزارة إلى ضرورة إحضار الطلبة أجهزتهم الحاسوبية الخاصة، خلال فترة الامتحانات، وذلك لضمان جاهزيتهم الكاملة لأداء الاختبارات الإلكترونية بسلاسة من دون أي معوقات تقنية قد تؤثر في سير الامتحان، ولا يُسمح للمعلمين بقراءة أسئلة الاختبارات المركزية، باستثناء الاختبارات الخاصة بطلبة الصف الثالث، حيث يُسمح للمعلم بقراءة الأسئلة فقط من دون تقديم أي تلميحات تتعلق بالإجابات.