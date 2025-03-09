الإثنين 10 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ختم «رمضان في دبي» يرحّب بالمسافرين القادمين إلى الإمارات

ختم «رمضان في دبي» يرحّب بالمسافرين القادمين إلى الإمارات
10 مارس 2025 02:13

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تلبي احتياجات أهالي غزة خلال رمضان
«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تنظِّم سحوراً رمضانياً

في إطار حملة «رمضان في دبي» التي انطلقت بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، مع بداية شهر رمضان المبارك، ترحّب إمارة دبي بالمسافرين القادمين إلى الإمارات عبر مطارات دبي بختم يُثبَّت على جوازات سفرهم يحمل شعار «رمضان في دبي». البادرة الترحيبية التي تواصل الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي القيام بها للعام الثاني على التوالي، بتثبيت ختم «رمضان في دبي» على جوازات سفر القادمين، والمُصمّم من قبل، «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تأتي في سياق تقليد يبرز تفرّد دبي بالترحيب بزوارها والقادمين إلى الدولة عبر مطار دبي بأسلوب مبدع ومبتكر في هذه المناسبة، ويعكس احتفاء الإمارة بشهر رمضان المبارك، والحرص على التعريف بما تشهده دبي خلاله من فعاليات، تحيي بها أيام وليالي الشهر الفضيل، من محاضرات وندوات وأنشطة ثقافية ورياضية ومجتمعية متنوّعة، تندرج جميعها في إطار الحملة.
يُذكر أن حملة «رمضان في دبي» تجمع كافة المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالاً بحلول الشهر الفضيل، بكل ما يرتبط بهذه المناسبة من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، تحت مظلة واحدة يتولى الإشراف عليها «براند دبي» بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وعلى مدار الشهر الكريم، لضمان أعلى مستويات التنسيق بينها، وتسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للمدينة خلال شهر رمضان المبارك.

رمضان في دبي
رمضان
دبي
أحمد بن محمد بن راشد
المسافرين
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
الإمارات تدين الاعتداء على قوة الأمم المتحدة وقوات جنوب السودان
الأخبار العالمية
الإمارات تدين الاعتداء على قوة الأمم المتحدة وقوات جنوب السودان
اليوم 02:15
خلال توزيع المساعدات الإنسانية تلبية لاحتياجات النازحين خلال شهر رمضان المبارك (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تلبي احتياجات أهالي غزة خلال رمضان
اليوم 02:15
أحد العاملين يتفحص قاعة الاجتماعات قبيل انتخاب زعيم جديد لـ«الحزب الليبرالي» الكندي في أوتاوا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كندا تترقب زعيم «الحزب الليبرالي»
اليوم 02:15
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 900 مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية
الأخبار العالمية
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 900 مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©