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طالب بن صقر يستقبل منتسبي جمعية شمل للفنون

طالب بن صقر في صورة جماعية مع منتسبي جمعية شمل للفنون (وام)
10 مارس 2025 02:12

رأس الخيمة (وام)

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أشاد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة للمحافظة على الموروث الشعبي بجميع أنواعه، وإبراز القيم الجمالية التي يتمتع بها التراث الإماراتي، وتجسد الهوية الوطنية المتفردة للإمارات وشعبها المعطاء.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ طالب بن صقر القاسمي، في مجلسه بقصره في منطقة خزام برأس الخيمة الليلة الماضية، أعضاء ومنتسبي جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح، برئاسة عبد الله إبراهيم محمد الصرومي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والذين قدموا للسلام عليه، وتقديم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وتجاذب الشيخ طالب بن صقر مع الجميع الحديث عن العادات والممارسات قديماً، خاصة خلال الشهر الفضيل، وجوانب الحياة اليومية، وثمن الجهود التي تبذلها الجمعية لإقامة المهرجانات والفعاليات التراثية لتعزيز التواصل مع جيل الآباء والأجداد، والحفاظ على ميراثهم التراثي، باعتباره إرثاً تاريخياً وقيمة حضارية وإنسانية عظيمة، ونافذة للأجيال الجديدة للتعرف على معالم حياة الأجداد التي يعتز بها أبناء هذا الوطن.

طالب بن صقر القاسمي
جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح
رأس الخيمة
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