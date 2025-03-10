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ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
10 مارس 2025 10:26

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم الاثنين.

وأكد "الوطني للأرصاد" عبر حسابه في منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 14.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 14.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 04:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 14.9°C in Raknah (Al Ain) at 04:30 UAE Local time. pic.twitter.com/vxF4L5k0qn

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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