5 محظورات داخل اللجان الامتحانية اليوم

دينا جوني (أبوظبي)



انطلقت اليوم امتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2024-2025 في المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم. ووضعت وزارة التربية والتعليم، من خلال إدارة الدعم والتطوير المؤسسي لائحة من 5 محظورات على الطلبة خلال تأدية الامتحانات، وهي الامتناع عن الإشارة، أو الإيماء أو التحدث أثناء الاختبار، وعدم إدخال الأجهزة الإلكترونية التي لا يسمح بها، خلال أداء الاختبار، والامتناع عن تبادل أسئلة الاختبارات بوسائل التواصل لأي هدف كان، والامتناع عن أي جدال أو إساءة لفظية أو اعتداء جسدي على الزملاء والموظفين، وأخيراً الامتناع عن الغش بالوسائل التقليدية وغير التقليدية.

ودعت الوزارة الطلبة إلى اتباع الإرشادات، والالتزام بالإجراءات المتبعة خلال فترة تأدية الاختبارات ويستهل طلبة الصف الثاني عشر في جميع المسارات التعليمية العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي، امتحاناتهم اليوم بمادة الفيزياء للعام والمتقدم والنخبة، ويؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحان العلوم التطبيقية في اليوم ذاته.

ويوم غد، يؤدي جميع الطلبة امتحان اللغة الإنجليزية، وفي 12 مارس يؤدي الطلبة امتحان اللغة العربية، وفي 13 مارس، يتقدم الطلبة لامتحان التربية الإسلامية، وفي 14 مارس مادة الكيمياء للمسارات الثلاثة عام، ومتقدم، ونخبة. وفي يوم 17 مارس يستأنف الطلبة امتحاناتهم بمادة الرياضيات، وفي 18 مارس الدراسات الاجتماعية التي يختتم بها طلبة المسار التطبيقي امتحاناتهم. فيما يختتم طلبة الصف الثاني عشر من المسارات الثلاثة العام، والمتقدم، والنخبة امتحاناتهم بمادة الأحياء يوم 19 مارس.