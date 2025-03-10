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علوم الدار

هزاع بن زايد يستقبل وفداً من جامعة الإمارات

هزاع بن زايد يستقبل وفداً من جامعة الإمارات
10 مارس 2025 14:25

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وفداً من جامعة الإمارات، للاطلاع على مستجدات مشاريع البحث والتطوير في المجالات الأكاديمية في منطقة العين، ومختلف برامج الجامعة في مجال تعزيز الابتكار والمعرفة ضمن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

واطّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على أبرز البرامج التي تقدمها الجامعة في إطار مواكبة التكنولوجيا المتقدمة وتطورات الذكاء الاصطناعي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من منظومة البحث والتطوير العلميين التي تسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمع.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أهمية دور جامعة الإمارات في ترسيخ المكانة الرائدة للمؤسسات الجامعية الإماراتية ودورها المحوري في رفد مسيرة التنمية الوطنية من خلال إعداد الكفاءات الشابة وتمكين البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة وتوجهاتها المستقبلية.

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واستمع سموه إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشاريع التعليمية والبحثية التي تقودها الجامعة، والتي تسهم في دعم مبادرات مسيرة التنمية في منطقة العين عبر برامج تأهيل الكوادر الوطنية في المجالات والقطاعات الحيوية التي تحقق أهداف بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وشدد سموه على أهمية مواصلة العمل المشترك من خلال تضافر جهود جميع المؤسسات التعليمية لتعزيز مكانة منطقة العين كمركز علمي متقدم.

وأعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على هذا الاستقبال الكريم، مشيدين بالدعم المستمر الذي توليه القيادة الحكيمة لقطاع التعليم، مؤكدين التزام الجامعة بمواصلة مسيرة العطاء والتميز في خدمة أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هزاع بن زايد
جامعة الإمارات
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