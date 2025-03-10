"محمد بن راشد للإسكان" توقّع مذكرة تفاهم مع "بن غاطي" لتعزيز التعاون في مجال الإسكان المستدام

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة بن غاطي للتطوير العقاري، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع الإسكانية المستدامة، إذ تهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعرفة، ودراسة الفرص الاستثمارية المشتركة، وتوفير وحدات سكنية للمستفيدين من خدمات المؤسسة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان.

وتعكس هذه الخطوة التزام المؤسسة بتطوير حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة، إذ ستسهم الشراكة مع شركة بن غاطي للتطوير العقاري على تعزيز تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات العالمية في تطوير المشاريع الإسكانية، مع التركيز على تطبيق أحدث التقنيات في البناء وإدارة المشاريع. كذلك سيتم التعاون في استكشاف الفرص الاستثمارية المستقبلية، حيث سيتبادل الطرفان المعلومات والتجارب لتقييم إمكانية تنفيذ مشاريع جديدة تخدم القطاع الإسكاني في إمارة دبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر شركة بن غاطي وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمستفيدين من خدمات المؤسسة، سواء كانت شققًا أو فللًا، على الخارطة (Off-plan) ، قيد الإنشاء، أو جاهزة، مما يتيح للمستفيدين خيارات متنوعة تلائم احتياجاتهم. كما تركز الاتفاقية على تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في مشاريع الإسكان، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وأحدث تقنيات البناء والإدارة، بهدف رفع جودة المشاريع وتحقيق الاستدامة في القطاع الإسكاني.

وبهذه المناسبة، قال عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "نحن ملتزمون بتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الابتكار في قطاع الإسكان، وضمان توفير مساكن مستدامة تواكب احتياجات المواطنين. ونحن ننظر إلى الشراكة مع شركة بن غاطي للتطوير العقاري كخطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية".

من جانبه، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي للتطوير العقاري: "يسعدنا التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لدعم جهودها في تطوير مشاريع إسكانية حديثة ومستدامة. نؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق قيمة مضافة للمستفيدين من خدمات المؤسسة من خلال تقديم حلول سكنية مبتكرة".

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان، ما يسهم في توفير مساكن عالية الجودة تتماشى مع أهداف إمارة دبي في تهيئة بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات، عبر الموقع الرسمي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان www.mbrhe.gov.ae.