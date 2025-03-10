بلدية أبوظبي تنفذ 10 مجالس رمضانية

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي 10 مجالس رمضانية في مناطق مختلفة ضمن نطاقات مراكز التواجد البلدي تشمل ساحات: مدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، و مدينة شخبوط، وحديقة ربدان، والشامخة، والرحبة، ومنطقة الفلاح، وحديقة الباهية، ومنطقة البطين، ومنطقة المشرف.

وتهدف المجالس الرمضانية إلى تعزيز التواجد البلدي ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الشباب والأسر المنتجة.وأوضح مدير مشروع التواجد البلدي ببلدية مدينة أبوظبي، المهندس عمر محمد الهاشمي، أنه للمرة الأولى يتم تنفيذ 10 مجالس رمضانية تتضمن أكثر من 150 كشكاً لدعم الأسر المنتجة وأكثر من 50 عربة طعام لدعم المشاريع الوطنية والشبابية.