الثلاثاء 11 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالرحمن العويس: قيادة الإمارات هيأت بيئة داعمة للأطباء المواطنين

عبدالرحمن العويس: قيادة الإمارات هيأت بيئة داعمة للأطباء المواطنين
10 مارس 2025 16:45

 قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إن توجيهات ودعم القيادة الحكيمة لدولة الإمارات للقطاع الصحي، يؤكد أهمية إرساء منظومة صحية متكاملة على أتم جاهزية وزاخرة بالإمكانات وعوامل التميز، والتي هيأت بيئة محفزة وداعمة للكوادر الصحية من المواطنين لبذل طاقاتهم وجهودهم المخلصة، مما صنع الفارق في ترسيخ المكانة التنافسية للدولة بجميع المؤشرات الصحية العالمية.

 

وأضاف معاليه، في تصريح اليوم بمناسبة " يوم الطبيب الإماراتي" الذي يصادف 11 مارس من كل عام : "نحتفي بيوم الطبيب الإماراتي تقديراً لكوادرنا الطبية المتميزة والإشادة بعطائهم المهني والإنساني المستمر، وتجسيد فخر الوطن بإخلاصهم وحرصهم على صحة وسلامة المجتمع، بما يعكس التزامهم العميق بتقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية، مستثمرين خبراتهم وكفاءاتهم في خدمة الوطن والإنسان".

 

أخبار ذات صلة
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
توزيع المير الرمضاني على العمال في السكنات العمالية بمختلف مناطق الدولة

وأكد معالي العويس أن أطباء الإمارات يشكلون مرتكزاً لمبادرات الوزارة في "عام المجتمع" لتقديم الخدمات الصحية المجتمعية وتعزيز جودة الحياة ما يسهم في إرساء مجتمع صحي متماسك ومستدام.

 

وأعرب معاليه عن فخر الوزارة بجميع الأطباء في الدولة الذين يجسدون النبل والأخلاق المهنية السامية في عملهم اليومي، مؤكدين دورهم الحيوي في حماية الصحة العامة، لافتاً إلى أن تميز الأطباء المواطنين يشكل نموذجاً ملهماً للأجيال القادمة، ليواصلوا مسيرة التميز في القطاع الصحي وتحقيق رؤية الإمارات نحو مجتمع ينعم بالصحة والسعادة.

 

 

 

المصدر: وام
عبدالرحمن العويس
الأطباء
الإمارات
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
الترفيه
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
اليوم 15:39
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اقتصاد
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اليوم 15:31
القرية العالمية تنظم "تحدّي المشي في رمضان"
الترفيه
القرية العالمية تنظم "تحدّي المشي في رمضان"
اليوم 15:31
شراكة بين «سبيس 42» و«فياسات» لتطوير الاتصالات العالمية
اقتصاد
شراكة بين «سبيس 42» و«فياسات» لتطوير الاتصالات العالمية
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©