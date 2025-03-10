"أبوظبي للدفاع المدني" تنال 5 شهادات جودة عالمية في نظام الإدارة المتكامل

حصلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني على 5 شهادات عالمية في نظام الإدارة المتكامل من شركة «بيرو فيريتاس»، في مجالات أنظمة الهيئة المتعلقة بإدارة الجودة، والإدارة البيئية، وإدارة الصحة والسلامة المهنية، وإدارة المخاطر، ومعالجة الشكاوى، وزيادة رضا العملاء.

وتسلم معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي الشهادات من شركة «بيرو فيريتاس»، وقال معاليه: «إن حصول الهيئة على شهادات نظام الإدارة المتكاملة للمواصفات القياسية العالمية يأتي اعترافاً عالمياً بتطبيقها لمتطلبات معايير هذه المواصفات وبنودها وتقديراً لجهودها في تبني التحسين المستمر على عملياتها الإدارية في مجالات عمل هذه المواصفات وحرصها على توفير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر التي تضمن سير الأعمال وفق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة».

ولفت معاليه إلى أنَّ هذا الإنجاز يعكس تطلعات الهيئة في تبني النماذج العالمية في إدارة الجودة وتطبيقها، والتزامها المتواصل باتباع أبرز ممارسات الأداء المعتمدة، انسجاماً مع خططها الاستراتيجية.

وأكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أنَّ نجاح الهيئة في الحصول على الشهادات العالمية يعد ترجمة واقعية لتوجهات قيادتنا الرشيدة التي نسير على نهجها، للوصول إلى الريادة في الخدمات الحكومية، وبلوغ المراتب الأولى عالمياً.