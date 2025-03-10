الثلاثاء 11 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفارة الدولة في اليابان تنظم "إفطار صائم" في فوكوكا

سفارة الدولة في اليابان تنظم مبادرة إفطار الصائم في فوكوكا
10 مارس 2025 16:51

بمساهمة من الهلال الأحمر الإماراتي، نظمت سِفَارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان مبادرة إفطار الصائم في مسجد فوكوكا، مركز النور الإسلامي، في محافظة فوكوكا اليابانية. 
كما تم أيضا توزيع التمور الإماراتية من السِّفَارة على الصائمين.

  • سفارة الدولة في اليابان تنظم مبادرة إفطار الصائم في فوكوكا
أخبار ذات صلة
«جودو الإمارات» يضيف 25 نقطة في «سباق الأولمبياد»
السيطرة على حريق غابات هو الأسوأ في اليابان منذ 50 عاماً

وتستمر مبادرة إفطار الصائم بالتعاون بين السِّفَارة والهلال الأحمر الإماراتي، على مدى شهر رمضان في المسجد بحضور أفراد الجالية المسلمة في مدينة ومحافظة فوكوكا وبينهم عدد من اليابانيين المسلمين. 
وتأسس مسجد فوكوكا، مركز النور الإسلامي الثقافي، في عام 2014 ويشرف على النشاطات الإسلامية باختلاف أنواعها ضمن هذه المحافظة المطلة على بحر اليابان.

المصدر: وام
اليابان
إفطار صائم
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
الترفيه
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
اليوم 15:39
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اقتصاد
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اليوم 15:31
القرية العالمية تنظم "تحدّي المشي في رمضان"
الترفيه
القرية العالمية تنظم "تحدّي المشي في رمضان"
اليوم 15:31
شراكة بين «سبيس 42» و«فياسات» لتطوير الاتصالات العالمية
اقتصاد
شراكة بين «سبيس 42» و«فياسات» لتطوير الاتصالات العالمية
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©