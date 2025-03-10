سفارة الدولة في اليابان تنظم "إفطار صائم" في فوكوكا

بمساهمة من الهلال الأحمر الإماراتي، نظمت سِفَارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان مبادرة إفطار الصائم في مسجد فوكوكا، مركز النور الإسلامي، في محافظة فوكوكا اليابانية.

كما تم أيضا توزيع التمور الإماراتية من السِّفَارة على الصائمين.

وتستمر مبادرة إفطار الصائم بالتعاون بين السِّفَارة والهلال الأحمر الإماراتي، على مدى شهر رمضان في المسجد بحضور أفراد الجالية المسلمة في مدينة ومحافظة فوكوكا وبينهم عدد من اليابانيين المسلمين.

وتأسس مسجد فوكوكا، مركز النور الإسلامي الثقافي، في عام 2014 ويشرف على النشاطات الإسلامية باختلاف أنواعها ضمن هذه المحافظة المطلة على بحر اليابان.