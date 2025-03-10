"جنايات دبي" تصدر حكمها على السيدة الخليجية (ر.ح)

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، حكماً على سيدة من جنسية خليجية، بالحبس والغرامة والإبعاد عن الدولة.

وبحسب منشور للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة "إكس"، فإن المحكمة حكمت على السيدة الخليجية (ر.ح) "بالحبس لمدة ستة أشهر عن التُهم المسندة إليها، وتغريمها مبلغ 20 ألف درهم إماراتي، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة".

وأضاف المكتب: "كانت السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، وتسببت في شغب نتيجة لسكرها، كما قامت بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي آنذاك بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية".