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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل رئيس مجلس إدارة فنادق "كمبينسكي"

سعود بن صقر يستقبل رئيس مجلس إدارة فنادق "كمبينسكي"
10 مارس 2025 17:57

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أيمن توفيق المؤيد رئيس مجلس إدارة فنادق "كمبينسكي"، وباربرا موكرمان الرئيس التنفيذي للشركة.
واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، على الخطط التنموية للشركة، ومسيرتها الرائدة في قطاع السياحة والضيافة العالمي.
وأكد سموه التزام رأس الخيمة بتعزيز قطاع السياحة والضيافة، وجذب الاستثمارات الدولية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي.
كما شدد على مواصلة الإمارة تنفيذ خططها التنموية الشاملة من خلال تطوير بنية تحتية سياحية متكاملة، تعزز مكانتها كوجهة عالمية للعيش والسياحة والاستثمار وممارسة الأعمال.
وأعرب أيمن توفيق المؤيد، وباربرا موكرمان عن تقديرهما لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الطموحة، الرامية إلى ترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة رائدة للسياحة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي؛ كما أشادا بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الإمارة في مختلف القطاعات.

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المصدر: وام
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