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حاكم أم القيوين يؤدي صلاة الجنازة على المغفور لها الشيخة فاطمة بنت عبدالله بن حسن الزعابي

حاكم أم القيوين يؤدي صلاة الجنازة على المغفور لها الشيخة فاطمة بنت عبدالله بن حسن الزعابي
10 مارس 2025 20:57

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، عصر اليوم، في جامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين، صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها بإذن الله الشيخة فاطمة بنت عبدالله بن حسن الزعابي، أرملة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا، التي انتقلت إلى جوار ربها فجر اليوم.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

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كما أدى الصلاة أنجال الفقيدة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وأعيان ووجهاء البلاد، والمواطنون والمقيمون.
ثم توجه صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو الشيوخ والمسؤولين ليواروا جثمان الفقيدة الثرى بمقبرة أم القيوين، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
حاكم أم القيوين
صلاة الجنازة
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