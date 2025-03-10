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مجلس الوزراء يعتمد قرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي

مجلس الوزراء يعتمد قرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي
10 مارس 2025 22:34

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مجلس الوزراء اعتمد قرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي.
وقال سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، بعد أن ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء «في الشأن الاجتماعي.. اعتمدنا اليوم مجموعة من القرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي، حيث تنظم القرارات الجديدة معايير الدعم الاجتماعي، والضوابط العامة لمستحقي العلاوات الأساسية والتكميلية.. وارتفعت الموازنة المالية السنوية المخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي بنسبة 29% ووصلت إلى ما يقارب 3.5 مليار درهم، وارتفع عدد المستفيدين من البرامج بنسبة 37%، وتم توظيف 3200 من المستفيدين من البرامج في سوق العمل بهدف تحويلهم من متلقين للدعم إلى مساهمين في مسيرة التنمية».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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