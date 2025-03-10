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عبدالله بن زايد يلتقي وزير القوات المسلحة الفرنسي في باريس

عبدالله بن زايد يلتقي وزير القوات المسلحة الفرنسي في باريس
10 مارس 2025 23:26

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم، معالي سيباستيان ليكورنو، وزير القوات المسلحة الفرنسي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى باريس.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى مقر وزارة القوات المسلحة الفرنسية، حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه.

عقب ذلك، عقد سموه اجتماعاً مشتركاً مع معالي سيباستيان ليكورنو، جرى خلاله بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في المجالات الدفاعية.

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كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وفهد سعيد الرقباني سفير الدولة لدى جمهورية فرنسا، وعمر سيف غباش مستشار وزير الخارجية وسفير الدولة غير المقيم لدى الفاتيكان.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
سيباستيان ليكورنو
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