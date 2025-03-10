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رئيس الدولة يستقبل الرئيس الصومالي

رئيس الدولة يستقبل الرئيس الصومالي
11 مارس 2025 00:09

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتبادل سموه والرئيس الصومالي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين في أبوظبي، التهاني والتمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على البلدين وشعبيهما بالخير والبركة والازدهار.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الصومالي العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في ما يتعلق بجهود تحقيق التنمية والاستقرار في الصومال الشقيق.

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وأشاد الرئيس حسن شيخ محمود، في هذا السياق، بدور دولة الإمارات ودعمها المتواصل لجمهورية الصومال في شتى المجالات، خاصة دعم الجهود التنموية لتحقيق تطلعات شعبها نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

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حضر مجلس قصر البطين، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء، وكبار المسؤولين والمواطنين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الرئيس الصومالي
حسن شيخ محمود
زيارة عمل
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