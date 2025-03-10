«التربية» تمنح أسبوعاً إضافياً لتسجيل الطلبة المستجدين في المدارس الحكومية

دينا جوني (أبوظبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025 – 2026 لمدة أسبوع، وذلك استجابة للطلب المتزايد من أولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة أن هذا التمديد يهدف إلى منح الفرصة لأولياء الأمور لاستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لضمان تسجيل أبنائهم في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن التسجيل في المدارس الحكومية بمختلف إمارات الدولة يستهدف الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، ويشمل عدة فئات، من بينها الطلبة المستجدون الذين يلتحقون بالمدرسة لأول مرة، بالإضافة إلى الطلبة المنتقلين من مدارس ومعاهد خاصة، كما يشمل التسجيل المنتقلين من معاهد التكنولوجيا التطبيقية، والطلبة المنتقلين من مدارس خارج الدولة، والمنتقلين من مدرسة حكومية إلى أخرى.

سن القبول

كانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل من 10 فبراير الماضي لغاية 7 مارس، وحدّدت الوزارة سن القبول في مختلف المراحل الدراسية، حيث يقبل في الروضة الأولى، الأطفال من مواليد 01/09/2020 وحتى 31/08/2021، من أتمّ الرابعة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يُقبل فيه، فيما يقبل في الروضة الثانية، الأطفال من مواليد 01/09/2019 وحتى 31/08/2020، من أتمّ الخامسة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه، ويقبل في الصف الأول، الطلبة من مواليد 01/09/2017 وحتى 31/08/2019، من أتمّ السادسة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يُقبل فيه ولم يتجاوز عمره 8 سنوات.

الالتزام

شدّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل، وذلك في إطار تنظيم عملية تسجيل الطلبة وضمان توفر المقاعد الدراسية. وأكدت أنه في حال عدم الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المعلنة، سيترتب على ذلك تطبيق عدد من الإجراءات ضمن التسجيل المشروط، أبرزها عدم ضمان توفير شاغر حسب النطاق الجغرافي لسكن الطالب، حيث سيتم التسجيل وفق الشواغر المتاحة فقط. كما يتحمل ولي الأمر مسؤولية توفير المواصلات للطالب في حال عدم التسجيل في الوقت المحدد، كما يتحمل مسؤولية توفير الكتب المدرسية.