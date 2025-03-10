الثلاثاء 11 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق نسختين جديدتين لـ«الصحة النفسية» وحوارات دبي للمرأة

منى المري خلال الاجتماع (من المصدر)
11 مارس 2025 02:45

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«نخبة العالم» يُحلقون بـ «الطائرة» في «ند الشبا»
كانتر بطل «السلسلة الدولية» في «السباق إلى دبي»

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تم خلاله استعراض المبادرات والمشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2025، والتي تتضمن إطلاق برامج تنفيذية وجلسات حوارية ومبادرات جديدة وتقارير متخصصة في مجال تمكين المرأة.
وصرحت منى المري بأن هذه المبادرات تهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وبصفة خاصة في قطاع ريادة الأعمال وتعزيز جودة حياتها، في إطار رؤية أشمل لترسيخ مكانة دبي عالمياً بين المدن الصديقة للمرأة، وذلك بالتعاون والشراكة مع الدوائر الحكومية المعنية في دبي ومؤسسات القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وحرص سموها على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة في مختلف المجالات. 
وتشمل المشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في الفترة القادمة تنظيم معرض رمضاني لدعم رائدات الأعمال من موظفات حكومة دبي خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الحالي، بمشاركة 32 رائدة أعمال من 15 جهة حكومية، يتم خلاله توفير التسهيلات والمقومات التي تمكن رائدات الأعمال الموظفات من عرض منتجاتهن وخدماتهن وتسويقها.
وفي إطار رسالة المؤسسة لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز مهاراتها في مجال ريادة الأعمال، ستركز الجلسات الحوارية للنسخة الثانية من مبادرة «حوارات دبي للمرأة»، التي سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة على هذا المجال، وتتحدث فيها نخبة من رائدات الأعمال الملهمات في عدة تخصصات.

مؤسسة دبي للمرأة
دبي
الصحة النفسية
منى المري
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
علوم الدار
لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
اليوم 15:45
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
الترفيه
بلدية الحمرية تطلق معرضها الأول
اليوم 15:39
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اقتصاد
«غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
اليوم 15:31
القرية العالمية تنظم "تحدّي المشي في رمضان"
الترفيه
القرية العالمية تنظم "تحدّي المشي في رمضان"
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©