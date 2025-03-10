إطلاق نسختين جديدتين لـ«الصحة النفسية» وحوارات دبي للمرأة

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تم خلاله استعراض المبادرات والمشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2025، والتي تتضمن إطلاق برامج تنفيذية وجلسات حوارية ومبادرات جديدة وتقارير متخصصة في مجال تمكين المرأة.

وصرحت منى المري بأن هذه المبادرات تهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وبصفة خاصة في قطاع ريادة الأعمال وتعزيز جودة حياتها، في إطار رؤية أشمل لترسيخ مكانة دبي عالمياً بين المدن الصديقة للمرأة، وذلك بالتعاون والشراكة مع الدوائر الحكومية المعنية في دبي ومؤسسات القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وحرص سموها على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة في مختلف المجالات.

وتشمل المشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في الفترة القادمة تنظيم معرض رمضاني لدعم رائدات الأعمال من موظفات حكومة دبي خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الحالي، بمشاركة 32 رائدة أعمال من 15 جهة حكومية، يتم خلاله توفير التسهيلات والمقومات التي تمكن رائدات الأعمال الموظفات من عرض منتجاتهن وخدماتهن وتسويقها.

وفي إطار رسالة المؤسسة لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز مهاراتها في مجال ريادة الأعمال، ستركز الجلسات الحوارية للنسخة الثانية من مبادرة «حوارات دبي للمرأة»، التي سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة على هذا المجال، وتتحدث فيها نخبة من رائدات الأعمال الملهمات في عدة تخصصات.