«إدارة الكوارث» يحصل على عضوية «العالمية لمراقبة الأمراض»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن حصول «مكتب إدارة الكوارث والأزمات»، التابع لإدارة حماية الصحة العامة، على عضوية الشبكة العالمية لمراقبة مسببات الأمراض (IPSN)، التي تُعَدّ واحدة من أبرز الشبكات العلمية في مجال الصحة العامة.

وتمكّن المكتب من الحصول على هذه العضوية في ضوء الجهود الكبيرة، التي تبذلها الهيئة من أجل تعزيز مكانتها في المجتمع العلمي والبحثي، والمساهمة في تطوير المعرفة في مجال الصحة العامة، ودعم قدراتها واستجابتها وإمكانياتها الهائلة في مواجهة التهديدات الصحية على المستويين المحلي والعالمي.

وقال الدكتور خالد لوتاه استشاري في إدارة حماية الصحة العامة: «جاءت العضوية تقديراً لإسهامات مكتب الأزمات والكوارث المتميزة، في مجال الصحة العامة ومكافحة الأمراض. ويُعَدّ الانضمام إلى الشبكة خطوة استراتيجية مهمة، حيث سيمكن موظفي الصحة العامة من الاستفادة من الخبرات العالمية والمشاركة في أبحاث ومشروعات مشتركة، مما يعزز قدرتهم على تقديم حلول مبتكرة لمكافحة الأوبئة».