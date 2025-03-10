«جوائز القمة الشرطية العالمية» تواصل استقبال الترشيحات في نسختها الرابعة

دبي (الاتحاد)

تواصل جوائز القمة الشرطية العالمية استقبال الترشيحات لفئاتها في النسخة الرابعة للقمة، مع إضافة جائزتين جديدتين هما، جائزة أفضل جهة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الشرطي، وجائزة الابتكار للشركات الناشئة، ليصل بذلك مجموع عدد الفئات للجوائز إلى 12 جائزة تحتفي بالتميّز في مجالات التحقيق الجنائي، والأدلّة الجنائية وعلم الجريمة، ومكافحة المخدرات، وسلامة الطرق، وخدمة المتعاملين، وأصحاب الهمم، والأفكار الابتكارية، والمساهمة المجتمعية، بالإضافة إلى جائزة أفضل تطبيق شرطي، وأفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، وهي مخصّصة للنساء العاملات في العمل الشرطي.

يُعدّ حفل توزيع جوائز القمة الشرطيّة العالميّة أحد أبرز فعاليات القمة التي تنطلق فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 13 إلى 15 مايو المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتجمع العاملين في وكالات وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين العاملين في مجال الأمن لمناقشة التحديات، التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في العالم. وتُعدّ القمة الشرطية العالمية، التي تعقد سنوياً في دبي، منصة عالمية رائدة تجمع محترفي إنفاذ القانون والمسؤولين الحكوميين وخبراء الأمن ومبتكري التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. وتدور مُناقشاتها رفيعة المستوى حول التحديات الأكثر إلحاحاً في مجال الشرطة الحديثة، بما في ذلك التطورات في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنفاذ القانون بلا حدود، من خلال مجموعة متنوعة من ورش العمل والمعارض وفرص التواصل. ويعزّز الحدث التعاون الدولي، ويبحث سبل تطوير الحلول المستقبلية لتعزيز الأمن العالمي. وبدعم من الوكالات الدولية الرئيسة، تعمل القمة الشرطية العالمية كمحفّز للابتكار وتبادل المعرفة وتوحيد جهود وكالات إنفاذ القانون عبر الحدود.

وشهد عدد المتقدّمين لنيل هذه الجائزة العالمية المهمّة زيادة بنحو 55% مقارنةً بالنسخة الثالثة، وسوف يتم إغلاق باب تلقّي المشاركات يوم 31 مارس 2025.