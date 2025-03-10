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علوم الدار

«متنزه مليحة الوطني» يقدم تجربة رمضانية بنكهة الضيافة العربية

تجربة متكاملة تناسب جميع أفراد العائلة في متنزه مليحة (من المصدر)
11 مارس 2025 02:45

الشارقة (الاتحاد)

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يستقبل «متنزه مليحة الوطني» زواره في شهر رمضان المبارك بتجربة استثنائية مع استراحة «نجمة رمضان» في «مركز مليحة للآثار»، حيث تمتزج فيها الأجواء التراثية الهادئة بنكهة الضيافة العربية، في أجواء تحتفي بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، وسط المشهد الصحراوي الهادئ، حيث توفر هذه الاستراحة لجميع أفراد العائلة فرصة الاستمتاع بالإفطار والسحور بين الكثبان الرملية، بعيداً عن صخب الحياة في المدينة.
تفتح استراحة «نجمة رمضان» أبوابها لاستقبال الزوار يومياً خلال الشهر الفضيل، حيث تبدأ تجربة الإفطار من الساعة 6:00 مساءً حتى 10:00 مساءً. ومع غروب الشمس، يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبة إفطار تقليدية وسط مشاهد الكثبان الرملية، قبل أن تبدأ سلسلة من الأنشطة المسائية التي تشمل مراقبة النجوم، رماية الأسهم، الألعاب اللوحية، والجولات القصيرة على الخيل. وتم تخصيص مناطق لعب للأطفال، مما يضمن تجربة متكاملة تناسب جميع أفراد العائلة. أما تجربة السحور، فتبدأ من الساعة 12:00 منتصف الليل حتى 3:00 صباحاً، حيث توفر الاستراحة أجواءً هادئة تحت النجوم وهلال رمضان، ليستمتع الزوار بقائمة سحور متميزة وسط أجواء رمضانية. ولمن يبحثون عن تجربة متكاملة، تتيح باقة الليلة الكاملة الاستمتاع بالإفطار والسحور معاً في أمسية واحدة تمتد من الساعة 6:00 مساءً حتى 3:00 صباحاً، مما يمنح الضيوف فرصة قضاء ليلة رمضانية متكاملة وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة. كما توفر الاستراحة إمكانية الحجز الحصري للمجموعات، العائلات الكبيرة، والشركات، مما يجعلها المكان المثالي لاستضافة التجمعات الرمضانية الخاصة أو المناسبات المؤسسية المتميزة. 

مليحة
رمضان
الآثار
الكثبان الرملية
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