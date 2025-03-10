«شباب وزارة تمكين المجتمع» ينظم سلسلة جلسات رمضانية

دبي (الاتحاد)

ينظم مجلس شباب وزارة تمكين المجتمع ثلاث جلسات رمضانية، ضمن مبادرة «حوار المجتمع» في أبوظبي ودبي والشارقة، تزامناً مع إعلان القيادة الرشيدة عام (2025) عام المجتمع، وبالتعاون مع «مجالس أبوظبي بديوان الرئاسة ومجلس أبوظبي للشباب، وشركة موانئ دبي العالمية ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، ومجموعة أرادا للتطوير العقاري في الشارقة»، وتتناول الجلسات عدداً من المحاور النقاشية، التي تعزز القيم الاجتماعية والتلاحم المجتمعي والعادات الإماراتية الأصيلة.

وقد نظم المجلس جلسته الأولى بعنوان «منظومة تمكين المجتمع وصناعة الأثر المستدام»، التي استضافها مجلس الدانة في إمارة أبوظبي، بحضور الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، عضو مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني، وعائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، والدكتور حمد المسافري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنظيم المؤسسات الاجتماعية، ونور أبو الهول، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الدعم والتمكين الاجتماعي، ومحمد الشامسي، رئيس مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني، وعدد من المسؤولين ومختلف فئات المجتمع.

استعرضت الجلسة أهمية مبادرة عام المجتمع، ودورها في تعزيز الروابط الأسرية والتلاحم المجتمعي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة، بالإضافة إلى جهود وزارة تمكين المجتمع في إدارة منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي، بهدف تحقيق جودة الحياة للأسر الإماراتية، فضلاً عن خطط تمكين القطاع الثالث لتحقيق الانسجام المجتمعي، بما يُسهم في تكريس ثقافة المشاركة المجتمعية، كما أشارت الجلسة إلى أهمية قانون تنظيم التبرعات، لاسيما أنه يشكل إطاراً آمناً ومحفزاً للعطاء الإنساني والمجتمعي.

كما تعرّف الحضور على دور «مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني»، الذي تم إطلاقه مؤخراً من قِبَل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، في تمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية الدولية المُستدامة، وتكريس رؤية ونهج القيادة الرشيدة لدعم العمل الخيري في مختلف أنحاء العالم، وتعريف هذه المجتمعات بقِيَمنا وعاداتنا الأصيلة.

وسينظم مجلس شباب وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع مجموعة أرادا للتطوير العقاري، الجلسة الرمضانية الثانية تحت عنوان «تمكين المجتمع وتكامل الأدوار الإيجابي مع القطاع الخاص تعزيزاً لجودة الحياة»، وذلك يوم الخميس الموافق 13 مارس في منطقة الجادة بالشارقة، حيث تتناول الجلسة التعرف على الجهود التي يبذلها القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية.