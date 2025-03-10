سلطان بن أحمد القاسمي يشهد الإفطار الجماعي لأعضاء السلطة القضائية

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، مساء أمس، الإفطار الجماعي لأعضاء السلطة القضائية في إمارة الشارقة، والذي أقيم في دار رعاية المسنين.

وصافح سموه أعضاء السلطة القضائية، متبادلاً معهم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال، ويديم الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة أعواماً عديدة.

كما التقى سمو رئيس مجلس القضاء كبار السن وفاقدي الرعاية الصحية في دار رعاية المسنين، مطمئناً سموه على صحتهم، ومتبادلاً معهم الأحاديث الودية، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.

كما زار سموه دار الرعاية الاجتماعية للأطفال، ملتقياً منتسبي الدار، ومتعرفاً على الخدمات المقدمة للأطفال من سن الولادة ولغاية بلوغهم سن الـ18، ومتابعة تحصيلهم الدراسي واحتياجاتهم الخاصة من قبل الدار.

وشاهد سموه محتويات المبنى الذي يوفر بيئة مناسبة للأطفال لتعزيز مهاراتهم ومعارفهم وتنشئتهم ضمن أفضل القيم والمبادئ والتربية الصالحة.

كما تجول سمو رئيس مجلس القضاء في أجنحة الدار متعرفاً على أنواع الغرف الفردية والجماعية والمرافق التي يحتويها من قاعة طعام وغرف تمريض وكوادر تمريضية تساهم في خلق بيئة مثالية مجتمعية لكبار السن منتسبي الدار.

والتقط سموه الصور التذكارية مع كبار السن والقائمين على دار رعاية المسنين.