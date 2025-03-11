الأربعاء 12 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور المنصوري: كل التقدير لعطاء الكوادر الطبية الوطنية

منصور المنصوري: كل التقدير لعطاء الكوادر الطبية الوطنية
11 مارس 2025 09:57

أعرب معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، عن تقديره العميق لعطاء وتفاني الكوادر الوطنية في القطاع الصحي ومساهماتهم الكبيرة في الحفاظ على صحة المجتمع وتعزيز جودة حياته.

أخبار ذات صلة
برنامج الأطباء الزائرين يدعم 3277 مريضاً منذ إطلاقه


وأضاف معاليه، في تصريح له بمناسبة يوم الطبيب الإماراتي الذي يصادف 11 مارس من كل عام ، كان للخبرات الوطنية وإخلاصهم دور محوري في ترسيخ مكانة أبوظبي بين أكثر النظم الصحية تطوراً وابتكاراً، مما عزز مكانتها وجهة عالمية للرعاية الصحية تستقطب الكفاءات الطبية والمرضى من مختلف أنحاء العالم، نتيجة للالتزام المستمر بتقديم أفضل مستويات الرعاية المتميزة والابتكار في الخدمات الصحية وضمن أفضل معايير الجودة والممارسات العالمية.

ووجه معاليه جزيل الشكر إلى الكوادر الطبية الوطنية على جهودهم الكبيرة التي تلهم أجيال المستقبل وتجعل مجتمعنا أكثر صحة وقوة.

المصدر: وام
صحة أبوظبي
دائرة الصحة أبوظبي
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
حاكم عجمان بحضور عمار بن حميد يتقبل تهاني سالم القاسمي والشيوخ والمهنئين بشهر رمضان (الصور من وام)
علوم الدار
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك
اليوم 03:05
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
الرياضة
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
اليوم 02:55
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة أطفال القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ مبادرة إنسانية لدعم قطاع التعليم في غزة
اليوم 02:54
جانب من بيان الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية لإدماج ذوي الإعاقة في جوانب الحياة
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©