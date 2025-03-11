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علوم الدار

مؤسسة إرث زايد الإنساني تطلق الهوية المرئية ليوم زايد للعمل الإنساني

مؤسسة إرث زايد الإنساني تطلق الهوية المرئية ليوم زايد للعمل الإنساني
11 مارس 2025 10:50

أعلنت مؤسسة إرث زايد الإنساني، بالشراكة مع مكتب المؤسس، عن الهوية المرئية الرسمية ليوم زايد للعمل الإنساني، لتعكس رؤية متجددة تعزز القيم الراسخة للعطاء والتضامن والإنسانية التي تشكل جوهر النهج الإنساني لدولة الإمارات، وذلك في خطوة تعكس الالتزام الراسخ بالإرث الإنساني للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتعزيز مسيرته المُلهمة في العطاء والعمل الإنساني، ومّد يد العون للمجتمعات.
ويُعد يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة مُلهمة لإبراز مآثر وإنجازات الشيخ زايد في تضامنه مع قضايا وشؤون الإنسان، وتوحيد المجتمعات تحت راية العطاء استمراراً لإرثه الإنساني الذي أصبح جزءاً أصيلاً من هوية دولة الإمارات ونهجها في دعم القضايا الإنسانية محلياً ودولياً. للاطلاع على جميع الملفات المرتبطة بالهوية المرئية والدليل الإرشادي وملحقاتها يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.zhd.ae.

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المصدر: وام
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