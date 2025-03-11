يوم الطبيب الإماراتي.. تكريم لجهود الأطباء في تعزيز صحة المجتمع

تحتفل دولة الإمارات في 11 مارس من كل عام بيوم الطبيب الإماراتي، تقديراً لأطباء الوطن المخلصين ولدعم مسيرتهم المهنية، ولتسليط الضوء على جهودهم المتميزة في تقديم الرعاية الصحية لأفراد المجتمع.



وتُخصص الإمارات هذا اليوم لتكريم الأطباء الإماراتيين الذين يثبتون كفاءتهم في تقديم أفضل الخدمات العلاجية، ويواصلون دورهم الإنساني النبيل في الحفاظ على صحة المجتمع، ويساهمون بشكل فعال في رفع مستوى الخدمات الصحية في الدولة بما يعكس تطور النظام الصحي الإماراتي. وقال الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الأطباء الإماراتيين يسطرون قصصاً ملهمة من الإنجاز والابتكار، ويرسمون ملامح جديدة لتميز الرعاية الصحية، ويشجعون الجيل المقبل من المبتكرين في القطاع الطبي.



وأضاف أنه في ظل التحديات الصحية العالمية تبرز أهمية امتلاك أنظمة صحية مرنة وقادرة على التعامل مع الأزمات، وقد أثبت الأطباء الإماراتيون قدرتهم الاستثنائية على التصدي لمختلف الأزمات الصحية بفضل مهاراتهم العالية في الوقاية والاستجابة للأزمات الصحية، إذ يشكلون ركيزة أساسية لضمان صحة المجتمع الإماراتي. وأكد السويدي أهمية أسبوع أبوظبي العالمي للصحة الذي يُعد منصة مثالية لإلقاء الضوء على إنجازات الأطباء الإماراتيين ويُسهم في بناء مستقبل صحي مرن يعزز من رفاهية المجتمع.



من جانبه أكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي استشاري ورئيس معهد برجيل للأورام،رئيس جمعية الإمارات للأورام، في تصريح لـ «وام»، أهمية الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للأطباء الإماراتيين، ومن أشكال هذا الدعم برامج الابتعاث الطبي، أو من خلال بعثة رئيس الدولة للأطباء المتميزين التي تتيح للأطباء الإماراتيين فرصة استكمال دراستهم في أرقى الجامعات والمراكز الطبية العالمية.



وأعرب عن فخره لكونه أحد الأطباء الإماراتيين الذين استفادوا من هذه المبادرة الرائدة، متطلعاً إلى مواصلة دوره في تطوير النظام الصحي في دولة الإمارات. من ناحيتها، أعربت الدكتورة عائشة المنذري، استشارية جراحة أمراض النساء والجراحات الروبوتية في مدينة برجيل الطبية عن شكرها الكبير للقيادة الإماراتية على الدعم المستمر للأطباء، مشيرة إلى أنه أتيحت لها الفرصة لتلقي التعليم والتدريب الطبي في فرنسا، حيث تعلمت تقنيات متقدمة في جراحة أمراض النساء، ما مكنها من تقديم أفضل رعاية صحية للنساء. وقالت في تصريح لـ «وام»، إن هذا الدعم الكبير من القيادة الإماراتية يعزز من التفوق الطبي في الدولة ويشجع الأطباء الإماراتيين على تحقيق إنجازات متميزة في مجال الرعاية الصحية على المستويين المحلي والدولي.وتخصيص يوم للاحتفاء بالأطباء الإماراتيين هو بمثابة تقدير لجهودهم العظيمة وإسهاماتهم في تحسين صحة المجتمع، كما يُعد حافزاً لبذل المزيد من العطاء، والعمل على تعزيز مكانة الإمارات عالمياً في القطاع الصحي. وخلال هذه المناسبة تُطلق الجهات الصحية الحكومية والخاصة حملات ومبادرات تفاعلية للاحتفاء بالأطباء الإماراتيين والإشادة بإنجازاتهم العظيمة.ومن أهم هذه الفعاليات، تكريم الأطباء الإماراتيين الذين قدموا إسهامات متميزة في مجال الطب والرعاية الصحية، وتنظيم ندوات وورش عمل طبية لمناقشة أحدث التطورات في مجال الطب والبحوث الطبية وتبادل الخبرات بين الأطباء، إضافة إلى تنظيم حملات توعوية للمجتمع حول أهمية الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض وتقديم استشارات طبية مجانية في بعض الحالات.

ويوم الطبيب الإماراتي مناسبة مهمة للاحتفاء بدور الأطباء الإماراتيين في تقديم الرعاية الصحية المتميزة، وحافز لبذل المزيد من العطاء، والعمل على تعزيز مكانة الإمارات في القطاع الصحي، وإبراز دور الأطباء الإماراتيين في خدمة مجتمعهم ومساهمتهم في تحسين الصحة العامة، بما يعكس رؤية القيادة الحكيمة في بناء نظام صحي عالي المستوى.