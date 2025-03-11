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علوم الدار

توزيع المير الرمضاني على العمال في السكنات العمالية بمختلف مناطق الدولة

توزيع المير الرمضاني على العمال في السكنات العمالية بمختلف مناطق الدولة
11 مارس 2025 14:53

وزعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام، المير الرمضاني على مجموعة من العمال في السكنات العمالية بمختلف مناطق الدولة وذلك في اطار المبادرات والفعاليات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركائها والتي تستهدف القوى العاملة على مستوى الدولة بما ينسجم مع نهج العطاء والإنسانية ويعزز قيم التكافل والتراحم الاجتماعي.

ويعتبر المير الرمضاني من العادات الاجتماعية الأصيلة في الإمارات لإضفاء البهجة والسرور على أفراد المجتمع خاصة الفئات الأكثر احتياجا.

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وتعكس المبادرة حرص الوزارة على تعزيز مشاركة القوى العاملة في المناسبات المختلفة وضمان بيئة معيشية كريمة لهم بوصفهم جزءا من منظومة الريادة والتميز في الدولة، حيث تلقى مثل هذه المبادرات تفاعلاً واسعاً من العمال، لما تحمله من روح تكافلية وتشاركية تعبر عن الخير والمحبة والتعايش، وتتضمن لقاءات اجتماعية ترفيهية بمشاركة قيادات الوزارة.

ومن المقرر مواصلة تنفيذ المبادرة للوصول الى العدد الأكبر من العمال لتسليمهم سلال المير الرمضاني التي تحتوي على مواد غذائية، كما تنفذ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها المزيد من المبادرات الرمضانية المخصصة للعمال في مختلف مناطق الدولة مثل توزيع وجبات الإفطار، والإفطار الجماعي، وغيرها من مظاهر الاحتفال والابتهاج بالشهر الكريم.

المصدر: وام
المير الرمضاني
العمال
الإمارات
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