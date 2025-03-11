لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتناقش اللجنة الموضوع وفق عدة محاور هي دور التشريعات في تعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في معدل الإنجاب في الدولة.