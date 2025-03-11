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علوم الدار

أمسية رمضانية في العين حول السنع الإماراتي

أمسية رمضانية في العين حول السنع الإماراتي
11 مارس 2025 16:15

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون والتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، أمسية رمضانية تحت عنوان "سنعنا: عهد الآباء وعهدة الأبناء".
وشارك في الأمسية التي أقيمت في مجلس أم غافة في منطقة العين، الدكتور حسن السيد حسن خليل، من العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، وعبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لـ"مركز حمدان بن محمد لإحياءالتراث"، وحضرها أعيان المنطقة وأهلها، الذين أشادوا بالجهودالمبذولة من ديوان الرئاسة والهيئة لإثراء المجالس بالفعاليات المهمة التي تمزج بين مواكبة الحاضر واستشراف المستقبل والمحافظة على المخزون التراثي وقيمه المجتمعية.
وتحدث الدكتور حسن السيد عن الأسس والمبادئ التربوية السليمة في المحافظة على التراث، وكيف تسهم التربية الصحيحة في بناء الإنسان وحفظ قيمه وعاداته، مؤكداً ضرورة المحافظة على القيم وترسيخها في نفوس الأجيال.  
بدوره تناول بن دلموك، جهود الآباء في تربية الأبناء على العادات الأصيلة، وأهمية السنع الإماراتي وأثره في تعزيز القيم المجتمعية والترابط والتلاحم الأسري، ومظاهر ومرتكزات السنع، وثمرات الحفاظ عليه وعلى القيم الأخلاقية والوطنية. 

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المصدر: وام
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