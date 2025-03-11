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علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أوزبكستان

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أوزبكستان
11 مارس 2025 20:11

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير والبركة وعلى البلدين وشعبيهما والشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالاستقرار والازدهار. 
كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص توسيع آفاقه خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والبنية التحتية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالحهما المشتركة وبما يعود بالخير على شعبيهما. 
وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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